Еще один известный украинский боксер записался в тероборону — фото 8 марта, 16:39 Цей матеріал також доступний українською Денис Беринчик (Фото:Денис Беринчик via Instagram)

Известный украинский боксер Денис Беринчик помогает защищать родную землю от российских агрессоров.

Беринчик вступил в ряды теробороны Киева, о чем он сообщил в Instagram.

Боксер опубликовал несколько фото и видео, где одет в военную форму и чистит оружие на кухне.

Фото: Денис Беринчик via Instagram

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Фото: Денис Беринчик via Instagram

Ранее украинский боксер Александр Усик вступил в тероборону Киева, а его коллега Василий Ломаченко защищает родную землю в рядах теробороны Белгорода-Днестровского в Одесской области.

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Еще до начала войны в тероборону Киева записался легендарный украинский боксер Владимир Кличко.

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