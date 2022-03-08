Еще один известный украинский боксер записался в тероборону — фото
Денис Беринчик (Фото:Денис Беринчик via Instagram)
Известный украинский боксер Денис Беринчик помогает защищать родную землю от российских агрессоров.
Беринчик вступил в ряды теробороны Киева, о чем он сообщил в Instagram.
Боксер опубликовал несколько фото и видео, где одет в военную форму и чистит оружие на кухне.
Ранее украинский боксер Александр Усик вступил в тероборону Киева, а его коллега Василий Ломаченко защищает родную землю в рядах теробороны Белгорода-Днестровского в Одесской области.
Еще до начала войны в тероборону Киева записался легендарный украинский боксер Владимир Кличко.
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