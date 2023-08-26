Воин с топором. Беринчик вышел на титульный бой в агрессивном образе викинга — видео 26 августа, 22:53 Денис Беринчик (Фото:K2 Promotions Ukraine)

Украинский чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (17−0, 9 КО) удивил публику своим выходном на титульный бой во Вроцлаве (Польша).



Спортсмен проводит поединок со шведским боксером Энтони Йигитом (27−3−1, 10 КО).

Украинец вышел на ринг в образе викинга — стильный череп и броня, а также в руках огромный топор.

Видео дня

Денис Берінчик виходить в ринг з сокирою із написом Слава Україні! 🪓👀🇺🇦pic.twitter.com/soy6Ktvk0Y — XSPORT.ua (@xsport_ua) August 26, 2023

Ранее сообщалось, что украинец Митрофанов проиграл во втором раунде, побывав в четырех нокдаунах.

Напомним, звездная украинская спортсменка в шикарном костюме посетила вечер бокса Усик — Дюбуа.