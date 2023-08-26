Воин с топором. Беринчик вышел на титульный бой в агрессивном образе викинга — видео

26 августа, 22:53
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Денис Беринчик (Фото:K2 Promotions Ukraine)

Денис Беринчик (Фото:K2 Promotions Ukraine)

Украинский чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (17−0, 9 КО) удивил публику своим выходном на титульный бой во Вроцлаве (Польша).

Спортсмен проводит поединок со шведским боксером Энтони Йигитом (27−3−1, 10 КО).

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Украинец вышел на ринг в образе викинга — стильный череп и броня, а также в руках огромный топор.

Видео дня

Ранее сообщалось, что украинец Митрофанов проиграл во втором раунде, побывав в четырех нокдаунах.

Напомним, звездная украинская спортсменка в шикарном костюме посетила вечер бокса Усик — Дюбуа.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Денис Беринчик

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