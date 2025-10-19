Бывший чемпион мира по боксу в первой полусредней и полусредней весовых категориях Дэнни Гарсия (38−4, 22 КО) провел, возможно, последний поединок в карьере.

37-летний американец встретился на арене Barclays Center в Бруклине с другим представителем США Даниэлем Гонсалесом (22−5−1, 7 KO).

Гарсия, который вернулся в первый средний вес, с самого начала контролировал бой.

Реклама

В четвертом раунде Дэнни попал своим фирменным левым хуком, после чего Гонсалес оказался на настиле. Рефери остановил поединок на 45-й секунде раунда, отдав победу Гарсии техническим нокаутом.

После боя Гарсия заявил, что «на 85% завершил карьеру», однако не исключил возвращения, если появится выгодное финансовое предложение. Среди потенциальных соперников он упомянул чемпиона WBO в первом среднем весе Ксандера Заяса и обладателя временного титула WBC Верджила Ортиса.

Напомним, с 2012 по 2015 год Дэнни Гарсия удерживал чемпионские пояса WBC и WBA в первом полусреднем весе, а в 2016—2017 годах был обладателем титула WBC в полусредней категории. За годы карьеры он провел бои против многих топовых соперников, среди которых Эррол Спенс-младший, Кит Турман, Шон Портер, Амир Хан и другие.

Мы писали, что Усику предлагают принять участие в поединке на голых кулаках.