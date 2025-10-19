Последний бой в карьере? Бывший чемпион мира эффектно нокаутировал соперника в Бруклине — видео

19 октября, 15:19
Поделиться:
Дэнни Гарсия (Фото: instagram.com/dannyswiftgarcia)

Дэнни Гарсия (Фото: instagram.com/dannyswiftgarcia)

Бывший чемпион мира по боксу в первой полусредней и полусредней весовых категориях Дэнни Гарсия (38−4, 22 КО) провел, возможно, последний поединок в карьере.

Читайте также:
«Это был бы классный бой»: Постол выбрал следующего соперника для Кроуфорда

37-летний американец встретился на арене Barclays Center в Бруклине с другим представителем США Даниэлем Гонсалесом (22−5−1, 7 KO).

Гарсия, который вернулся в первый средний вес, с самого начала контролировал бой.

Реклама

В четвертом раунде Дэнни попал своим фирменным левым хуком, после чего Гонсалес оказался на настиле. Рефери остановил поединок на 45-й секунде раунда, отдав победу Гарсии техническим нокаутом.

https://twitter.com/ringmagazine/status/1979774835388739650

После боя Гарсия заявил, что «на 85% завершил карьеру», однако не исключил возвращения, если появится выгодное финансовое предложение. Среди потенциальных соперников он упомянул чемпиона WBO в первом среднем весе Ксандера Заяса и обладателя временного титула WBC Верджила Ортиса.

Читайте также:
«Ничего не сделает»: экс-чемпион мира рассказал, что Усик рискует потерять все свои титулы

Напомним, с 2012 по 2015 год Дэнни Гарсия удерживал чемпионские пояса WBC и WBA в первом полусреднем весе, а в 2016—2017 годах был обладателем титула WBC в полусредней категории. За годы карьеры он провел бои против многих топовых соперников, среди которых Эррол Спенс-младший, Кит Турман, Шон Портер, Амир Хан и другие.

Мы писали, что Усику предлагают принять участие в поединке на голых кулаках.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Бокс

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies