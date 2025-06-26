«У меня было много проблем». Боксер, бросивший вызов Усику, хотел завершить карьеру и обращался к психологу

Известный американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер, который хочет подраться с украинцем Александром Усиком , признался, что серьезно размышлял над завершением карьеры после четырех поражений в пяти последних поединках.

По словам боксера, последние поражения от Джозефа Паркера и Чжана Чжилея стали для него большим психологическим ударом, сообщает Boxing Scene.

«Я много раз думал о завершении карьеры. Но бои с Чжаном и Паркером на самом деле помогли мне во многих аспектах разобраться, что, черт возьми, со мной происходило. Я не был собой. Это был совсем не тот Деонтей. В то время у меня было много проблем, как на ринге, так и вне его. Мне даже пришлось обратиться к спортивному психологу. Вот насколько все было плохо», — рассказал Уайлдер.

Боксер подчеркнул, что не стесняется говорить о своих трудностях — это помогло ему вернуться в форму.

«Теперь со мной все в порядке. Я возвращаюсь, чтобы снова зажечь супертяжелый вес. Этот бой станет отправной точкой новой главы», — добавил Уайлдер.

Уайлдер провел 48 боев: одержал 43 победы (42 нокаутом), потерпел 4 поражения и 1 бой завершил вничью.

27 июня Уайлдер проведет бой против земляка Тайррелла Герндона.

Ранее промоутер британского супертяжеловеса Энтони Джошуа Эдди Хирн не исключил, что его подопечный проведет поединок с Деонтеем Уайлдером.