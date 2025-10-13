Уайлдер назвал самого крутого соперника в своей карьере — это не Фьюри

13 октября, 10:35
Поделиться:
Деонтей Уайлдер вспомнил свой бой в 2015 году (Фото: Деонтей Уайлдер/Instagram)

Деонтей Уайлдер вспомнил свой бой в 2015 году (Фото: Деонтей Уайлдер/Instagram)

Бывший чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер поделился воспоминаниями о своей карьере.

Читайте также:
«Я разобью Усику лицо»: обязательный соперник украинца сделал смелое заявление о бое с чемпионом

Американский боксер считает Жоана Дюопа самым крутым соперником, который выходил с ним в ринг.

«Пожалуй, он не был самым жестким, но самым крутым — точно. Был такой парень из Франции, Жоан Дюопа — он реально был крутым. Я был уверен, что это проходной бой, но он был готов.

Реклама

Я тогда дрался с ним дома, но его менталка: «Мне все равно, где я. То ли в моем дворе, или в твоем, это будет бой»… Вот что он принес с собой, этот импульс. Я помню, как он ударил меня джебом, и мне было больно", — сказал Уайлдер для N3ON.

Читайте также:
«Усик усложняет всем жизнь»: новый Майк Тайсон объяснил, почему не проводит бой с украинским чемпионом

Напомним, что «Бронзовый бомбардировщик» досрочно победил Дюопа в 11 раунде в 2015 году, защитив чемпионский пояс WBC. Это была вторая защита для Деонтея.

Ранее сообщалось, что украинский боксер бросил вызов Уайлдеру.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Деонтей Уайлдер

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies