«Будет нокаут». Бомбардировщик сделал прогноз на чемпионский поединок Усик — Дюбуа 24 августа, 11:39 Уайлдер (Фото:My Mixtapez via Twitter)

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер спрогнозировал исход боя между обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

По словам Бомбардировщика, как называют Уайлдера, Усик нокаутирует британца в восьмом раунде.

«Думаю, что Усик победит нокаутом. Мне кажется, что это будет нокаут в восьмом раунде. Не думаю, что Дюбуа полностью восстановился после травмы.

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Но мы не придумываем никаких оправданий. Больше никаких отмазок. Мы просто желаем ему всего наилучшего в субботу, когда он попытается завоевать титулы", — сказал Уайлдер ESNEWS.

Напомним, что в субботу, 26 августа, Александр Усик проведет чемпионский поединок против Даниэля Дюбуа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Александра Усика появился на открытой тренировке боксеров в костюме команды Дюбуа.