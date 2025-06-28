Уайлдер досрочно победил соперника, вернувшись после двух поражений кряду — видео
Деонтей Уайлдер победил Тайррелла Херндона (Фото: Global Combat Collective)
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер из США (44−4−1, 43 KO) победил соотечественника Тайррелла Херндона (24−6, 15 KO).
С первого раунда Уайлдер доминировал в ринге, а уже во второй трехминутке отправил соперника в нокдаун.
Деонтей атаковал первым номером, хоть и не все удары попадали по Херндону. Тайррелл делал акцент на клинчи, ведь уступал в подвижности и выносливости.
В шестом раунде Уайлдер еще дважды отправил соперника на канвас, однако седьмая трехминутка оказалась последней.
Рефери остановил поединок, ведь Херндон уже не отвечал на атаки американца.
Уайлдер успешно вернулся в бокс, одержав победу нокаутом.
Напомним, что Деонтей в июне 2024 года нокаутом проиграл Чжану Чжилею, а в декабре 2023-го уступил единогласным решением судей Джозефу Паркеру.
Ранее сообщалось, что Уайлдер хочет заполучить поединок против Александра Усика.