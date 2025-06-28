Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер из США (44−4−1, 43 KO) победил соотечественника Тайррелла Херндона (24−6, 15 KO).

С первого раунда Уайлдер доминировал в ринге, а уже во второй трехминутке отправил соперника в нокдаун.

Деонтей атаковал первым номером, хоть и не все удары попадали по Херндону. Тайррелл делал акцент на клинчи, ведь уступал в подвижности и выносливости.

В шестом раунде Уайлдер еще дважды отправил соперника на канвас, однако седьмая трехминутка оказалась последней.

Рефери остановил поединок, ведь Херндон уже не отвечал на атаки американца.

Уайлдер успешно вернулся в бокс, одержав победу нокаутом.

Напомним, что Деонтей в июне 2024 года нокаутом проиграл Чжану Чжилею, а в декабре 2023-го уступил единогласным решением судей Джозефу Паркеру.

Ранее сообщалось, что Уайлдер хочет заполучить поединок против Александра Усика.