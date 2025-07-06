«Что он может сделать нового?»: Чисора оценил шансы Фьюри в трилогии с Усиком и выбрал соперника для Тайсона
Тайсон Фьюри дважды проиграл Александру Усику (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Дерек Чисоравысказался о возможном третьем поединке между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
Британский боксер считает, что у его соотечественника нет шансов против украинца.
«Мы не хотим видеть третий бой Усика и Фьюри. Общество уже видело это дважды — результат тот же. Зачем нам на это смотреть? Что Тайсон может сделать нового? Ничего».
Чисора призвал Фьюри провести поединок против Джошуа.
«Мы просто хотим увидеть бой Тайсона с Энтони Джошуа — и все», — сказал Чисора для talkSPORT Boxing.
Тайсон Фьюри дважды дрался с Александром Усиком и проиграл оба поединка, после чего в январе 2025 года объявил о завершении карьеры.
Реванш Усика и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. Ранее Фьюри рассказал британцу, как победить украинца.