«Что он может сделать нового?»: Чисора оценил шансы Фьюри в трилогии с Усиком и выбрал соперника для Тайсона

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Дерек Чисоравысказался о возможном третьем поединке между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Британский боксер считает, что у его соотечественника нет шансов против украинца.

«Мы не хотим видеть третий бой Усика и Фьюри. Общество уже видело это дважды — результат тот же. Зачем нам на это смотреть? Что Тайсон может сделать нового? Ничего».

Чисора призвал Фьюри провести поединок против Джошуа.

«Мы просто хотим увидеть бой Тайсона с Энтони Джошуа — и все», — сказал Чисора для talkSPORT Boxing.

Тайсон Фьюри дважды дрался с Александром Усиком и проиграл оба поединка, после чего в январе 2025 года объявил о завершении карьеры.

Реванш Усика и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. Ранее Фьюри рассказал британцу, как победить украинца.