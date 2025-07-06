«Что он может сделать нового?»: Чисора оценил шансы Фьюри в трилогии с Усиком и выбрал соперника для Тайсона

6 июля, 15:26
Поделиться:
Тайсон Фьюри дважды проиграл Александру Усику (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Тайсон Фьюри дважды проиграл Александру Усику (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Дерек Чисоравысказался о возможном третьем поединке между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Читайте также:
«Нокаутирует ударом по корпусу»: известный британец рассказал, как завершится супербой Усик — Дюбуа

Британский боксер считает, что у его соотечественника нет шансов против украинца.

«Мы не хотим видеть третий бой Усика и Фьюри. Общество уже видело это дважды — результат тот же. Зачем нам на это смотреть? Что Тайсон может сделать нового? Ничего».

Реклама

Чисора призвал Фьюри провести поединок против Джошуа.

«Мы просто хотим увидеть бой Тайсона с Энтони Джошуа — и все», — сказал Чисора для talkSPORT Boxing.

Читайте также:
«Я бы отбил этому ублюдку уши». Фьюри пригрозил Дюбуа и признался, за кого будет болеть в реванше Даниэля и Усика

Тайсон Фьюри дважды дрался с Александром Усиком и проиграл оба поединка, после чего в январе 2025 года объявил о завершении карьеры.

Реванш Усика и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. Ранее Фьюри рассказал британцу, как победить украинца.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри Дерек Чисора

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X