«Десятилетняя дисквалификация». Бывший соперник Усика предложил жестко наказывать боксеров, принимающих допинг 10 августа, 11:27 Дерек Чисора (Фото:Twitter)

Британский боксер Дерек Чисора высказался относительно положительного результата на допинг Диллиана Уайта.

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По словам Чисоры, «нечистых» боксеров нужно отстранять от бокса на десять лет. Боец также раскритиковал Британский совет по контролю, который не выполняет своих обязанностей.

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«Ничего не изменилось. Из-за того, что эти засранцы не могут сделать свою работу, им приходится читерить. В этом заключается проблема. Всех, кто использует допинг, следует дисквалифицировать на десять лет.

Я не понимаю, почему мы должны заигрывать с этим дерьмом. Существует проблема с этой организацией, Британским советом по контролю. Там сидит кучка старых засранцев. Им надо уйти на пенсию и передать полномочия молодым ребятам, поскольку кто-то употребляет допинг, а потом побеждает чистых бойцов.

Тебя поймали — десять лет дисквалификации. Теперь иди на стройку, засранец. Это самое простое. Эта ситуация никогда не меняется, потому что этим людям падают в карманы деньги", — цитирует Чисору Boxing Scene.

Напомним, что Уайта в бою против Джошуа заменит финн Роберт Хелениус. Поединок состоится 12 августа в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Джошуа и Хелениус провели первую битву взглядов.