После боя Усика в боксе предложили ввести футбольное правило

29 августа, 12:14
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Усик восстанавливается после удара ниже пояса (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Усик восстанавливается после удара ниже пояса (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Знаменитый британский боксер Дерек Чисора после скандального эпизода в бою Усик — Дюбуа, призвал изменить правила бокса.

Чисора уверен, что в боксе, как в футболе, необходимо ввести систему VAR (видеоповторы).

«Я буду честен в этом вопросе. Знаете, что нужно сделать? Нам нужно ввести VAR. Это необходимо сделать в боксе прямо сейчас, потому что Дюбуа проиграл бой. Он потерял возможность провести матч-реванш, стоимость которого 20 или 30 миллионов фунтов стерлингов. Он потерял большие деньги», — цитирует Чисору talkSPORT.com.

Видео дня

Напомним, Дюбуа нанес Усику удар ниже пояса. Сам британец уверен, что действовал в рамках правил и рефери следовало отсчитывать чемпиону нокдаун. Этот эпизод уже разлетелся на мемы.

Кстати, уже стало известно с кем Усик проведет следующий бой. Это вряд ли будет Тайсон Фьюри.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бокс Александр Усик Дерек Чисора

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