После боя Усика в боксе предложили ввести футбольное правило
Усик восстанавливается после удара ниже пояса (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
Знаменитый британский боксер Дерек Чисора после скандального эпизода в бою Усик — Дюбуа, призвал изменить правила бокса.
Чисора уверен, что в боксе, как в футболе, необходимо ввести систему VAR (видеоповторы).
«Я буду честен в этом вопросе. Знаете, что нужно сделать? Нам нужно ввести VAR. Это необходимо сделать в боксе прямо сейчас, потому что Дюбуа проиграл бой. Он потерял возможность провести матч-реванш, стоимость которого 20 или 30 миллионов фунтов стерлингов. Он потерял большие деньги», — цитирует Чисору talkSPORT.com.
Напомним, Дюбуа нанес Усику удар ниже пояса. Сам британец уверен, что действовал в рамках правил и рефери следовало отсчитывать чемпиону нокдаун. Этот эпизод уже разлетелся на мемы.
Кстати, уже стало известно с кем Усик проведет следующий бой. Это вряд ли будет Тайсон Фьюри.