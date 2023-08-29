После боя Усика в боксе предложили ввести футбольное правило 29 августа, 12:14 Усик восстанавливается после удара ниже пояса (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Знаменитый британский боксер Дерек Чисора после скандального эпизода в бою Усик — Дюбуа, призвал изменить правила бокса.



Чисора уверен, что в боксе, как в футболе, необходимо ввести систему VAR (видеоповторы).

«Я буду честен в этом вопросе. Знаете, что нужно сделать? Нам нужно ввести VAR. Это необходимо сделать в боксе прямо сейчас, потому что Дюбуа проиграл бой. Он потерял возможность провести матч-реванш, стоимость которого 20 или 30 миллионов фунтов стерлингов. Он потерял большие деньги», — цитирует Чисору talkSPORT.com.

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Dubois was robbed tonight. Oleksandr Usyk is a great man and a great champion but the 25-year-old Brit put him down with a clean and fair blow to the navel that was spun as a low blow. Bollocks. It wasn't. Glory to Ukraine, but boxing embarrasses itself again. #UsykDubois pic.twitter.com/QLP7awIjQ4 — 27 Club! (@hassan_joks) August 26, 2023

Напомним, Дюбуа нанес Усику удар ниже пояса. Сам британец уверен, что действовал в рамках правил и рефери следовало отсчитывать чемпиону нокдаун. Этот эпизод уже разлетелся на мемы.

Кстати, уже стало известно с кем Усик проведет следующий бой. Это вряд ли будет Тайсон Фьюри.