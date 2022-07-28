«Доброго вечора, ми з Миколаєва». Украинский боксер показал патриотический костюм, в котором выйдет на следующий бой — видео 28 июля, 13:18 Бой Деревянченко и Конли состоится в 30 июля (Фото:Сергей Деревянченко via Instagram)

Выступающий в среднем весе украинский боксер Сергей Деревянченко выйдет на бой против американца Джошуа Конли в патриотическом наряде.

Деревянченко выйдет на ринг в сине-желтом костюме с надписью «Доброго вечора, ми з Миколаєва», о чем боксер рассказал в своем аккаунте в Instagram.

«Гордый напомнить, какой город и какую страну я представляю. Очень благодарен всем, кто меня поддерживает — в Украине, в США и других странах мира», — написал Деревянченко.

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Бой Деревянченко и Конли состоится 30 июля в Barclays Center в Бруклине (США).

В декабре 2021 года Сергей Деревянченко проиграл доминиканцу Карлосу Адамесу в поединке за статус обязательного претендента на чемпионский пояс.



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