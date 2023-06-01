«Собираюсь одержать убедительную победу». Непобежденный боксер сделал смелое заявление перед боем с украинцем 1 июня, 11:35 Бой Деревянченко — Мунгия состоится 10 июня (Фото:Хайме Мунгия через Instagram)

Экс-чемпион мира в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгия, который не знает поражений, поделился ожиданиями перед поединком против украинского боксера Сергея Деревянченко.

Об этом сообщает Fightnews.com.

Мунгия оценил силу Деревянченко и подчеркнул, что украинец еще не проигрывал нокаутом. Несмотря на это, мексиканец выразил уверенность, что ему удастся легко одолеть украинского боксера.

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«Меня не очень волнует, что происходило в других боях, в которых дрался Деревянченко. Я не чувствую давления относительно необходимости нокаутировать его, но собираюсь одержать убедительную победу. Я знаю, что выйду на ринг и сделаю все, что нужно для победы», — сказал Мунгия.

Мунгия провел на профессиональном ринге 41 бой, не потерпев ни одного поражения.

На счету Деревянченко 14 побед и четыре поражения.



Поединок Деревянченко — Мунгия состоится 10 июня 2023 года в Онтарио, штат Калифорния, на Toyota Arena.



В своем предыдущем поединке Сергей Деревянченко одержал победу над американцем Джошуа Конли, прервав серию из трех поражений подряд.

