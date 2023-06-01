«Собираюсь одержать убедительную победу». Непобежденный боксер сделал смелое заявление перед боем с украинцем
Бой Деревянченко — Мунгия состоится 10 июня (Фото:Хайме Мунгия через Instagram)
Экс-чемпион мира в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгия, который не знает поражений, поделился ожиданиями перед поединком против украинского боксера Сергея Деревянченко.
Об этом сообщает Fightnews.com.
Мунгия оценил силу Деревянченко и подчеркнул, что украинец еще не проигрывал нокаутом. Несмотря на это, мексиканец выразил уверенность, что ему удастся легко одолеть украинского боксера.
«Меня не очень волнует, что происходило в других боях, в которых дрался Деревянченко. Я не чувствую давления относительно необходимости нокаутировать его, но собираюсь одержать убедительную победу. Я знаю, что выйду на ринг и сделаю все, что нужно для победы», — сказал Мунгия.
Мунгия провел на профессиональном ринге 41 бой, не потерпев ни одного поражения.
На счету Деревянченко 14 побед и четыре поражения.
Поединок Деревянченко — Мунгия состоится 10 июня 2023 года в Онтарио, штат Калифорния, на Toyota Arena.
В своем предыдущем поединке Сергей Деревянченко одержал победу над американцем Джошуа Конли, прервав серию из трех поражений подряд.