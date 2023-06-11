«Его еще никто так не отправлял в нокдаун». Легенда бокса с восторгом отреагировал на поражение Деревянченко от небитого бойца — видео 11 июня, 17:02 Оскар Де Ла Хойя (Фото:Оскар Де Ла Хойя via Instagram)

Промоутер и экс-чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя прокомментировал поражение украинца Сергея Деревянченко в бою против непобежденного мексиканца Хайме Мунгии.

По словам Де Ла Хойи, победа над украинцем позволит Мунгии претендовать на поединки с топ-бойцами, сообщает Fight Hub TV.

«Тяжелый бой, но Хайме справился. Деревянченко еще никто так не отправлял в нокдаун. Он крутой парень. Мунгия должен был выиграть последний раунд именно так, как он это сделал.

Видео дня

Теперь Хайме доказал, что может драться на самом высоком уровне, с бойцами элитного уровня, такими как Чарло и Головкин. Он только что это доказал. Он так отправил Деревянченко в нокдаун, как этого еще никто не делал", — сказал Де Ла Хойя.



Поражение от Мунгии стало для Деревянченко пятым в карьере.

В своем предыдущем поединке Деревянченко одержал победу над американцем Джошуа Конли, прервав серию из трех поражений подряд.