«Его еще никто так не отправлял в нокдаун». Легенда бокса с восторгом отреагировал на поражение Деревянченко от небитого бойца — видео

11 июня, 17:02
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Оскар Де Ла Хойя (Фото:Оскар Де Ла Хойя via Instagram)

Оскар Де Ла Хойя (Фото:Оскар Де Ла Хойя via Instagram)

Промоутер и экс-чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя прокомментировал поражение украинца Сергея Деревянченко в бою против непобежденного мексиканца Хайме Мунгии.

По словам Де Ла Хойи, победа над украинцем позволит Мунгии претендовать на поединки с топ-бойцами, сообщает Fight Hub TV.

«Тяжелый бой, но Хайме справился. Деревянченко еще никто так не отправлял в нокдаун. Он крутой парень. Мунгия должен был выиграть последний раунд именно так, как он это сделал.

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Теперь Хайме доказал, что может драться на самом высоком уровне, с бойцами элитного уровня, такими как Чарло и Головкин. Он только что это доказал. Он так отправил Деревянченко в нокдаун, как этого еще никто не делал", — сказал Де Ла Хойя.

https://twitter.com/GoldenBoyBoxing/status/1667737128896466944?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1667737128896466944%7Ctwgr%5Eb3a34fa8a65ac5e96e3fe411f28f4ab8cbf10f34%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fua.tribuna.com%2Fuk%2Fboxing%2F1000000073480-derevyanchenko-proigral-munguje-resheniem-sudej-v-boyu-z%2F

Поражение от Мунгии стало для Деревянченко пятым в карьере.

В своем предыдущем поединке Деревянченко одержал победу над американцем Джошуа Конли, прервав серию из трех поражений подряд.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Сергей Деревянченко

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