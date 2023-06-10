Звезда украинского бокса показал одинаковый вес со своим непобежденным соперником — видео 10 июня, 16:53 Бой состоится в ночь с 10 на 11 июня (Фото:Golden Boy)

Украинский боксер Сергей Деревянченко и непобежденный мексиканец Хайме Мунгия прошли процедуру взвешивания перед боем.

Деревянченко и Мунгия уложились в лимит второго среднего дивизиона, показав одинаковый вес — по 75,93 кг, сообщает DAZN Boxing.



Также боксеры провели еще одну битву взглядов.

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Поединок Деревянченко — Мунгия состоится в ночь с 10 на 11 июня 2023 года в Онтарио, штат Калифорния, на Toyota Arena.

Накануне боксеры устроили первую дуэль взглядов.

В своем предыдущем поединке Сергей Деревянченко одержал победу над американцем Джошуа Конли, прервав серию из трех поражений подряд.