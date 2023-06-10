Звезда украинского бокса показал одинаковый вес со своим непобежденным соперником — видео

10 июня, 16:53
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Бой состоится в ночь с 10 на 11 июня (Фото:Golden Boy)

Бой состоится в ночь с 10 на 11 июня (Фото:Golden Boy)

Украинский боксер Сергей Деревянченко и непобежденный мексиканец Хайме Мунгия прошли процедуру взвешивания перед боем.

Деревянченко и Мунгия уложились в лимит второго среднего дивизиона, показав одинаковый вес — по 75,93 кг, сообщает DAZN Boxing.

Также боксеры провели еще одну битву взглядов.

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https://twitter.com/GoldenBoyBoxing/status/1667264555515531264?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1667264555515531264%7Ctwgr%5E683788e8bd44105cb770aafbfe1723a14d672b92%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fisport.ua%2Fua%2Fboxing%2F7257970-derevyanchenko-munguya-rezultaty-vzveshivaniya

Поединок Деревянченко — Мунгия состоится в ночь с 10 на 11 июня 2023 года в Онтарио, штат Калифорния, на Toyota Arena.

Накануне боксеры устроили первую дуэль взглядов.

В своем предыдущем поединке Сергей Деревянченко одержал победу над американцем Джошуа Конли, прервав серию из трех поражений подряд.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Сергей Деревянченко

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