«Я контролировал поединок». Деревянченко заявил о «победе» в бою с небитым боксером 11 июня, 21:33 Деревянченко (справа) потерпел пятое поражение в карьере (Фото:DAZN Boxing)

Украинский боксер Сергей Деревянченко прокомментировал поражение в бою за титул WBC Silver во втором среднем весе против мексиканца Хайме Мунгии, который еще не проигрывал на профессиональном ринге.

Деревянченко заявил, что остался доволен, тем как провел бой, и считает себя победителем, сообщает Fight Hub TV.

Украинский боксер добавил, что контролировал ситуацию в каждом раунде, но в последней трехминутке пропустил досадный удар, который решил судьбу поединка.



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«Я думаю, что выиграл бой. Я контролировал поединок в каждом раунде.

В 12-м он попал мне по корпусу. Мунгия ударил меня по печени и я не мог терпеть.



Я видел, что он устал. Несколько раз я ударил его по корпусу, чтобы он замедлился. Но Мунгия — жестокий боец, он замедлился, но потом восстановился и вернулся к поединку.

Я не расстроен, потому что знаю, что выиграл поединок. Я проделал хорошую работу в этом бою, на протяжении всего лагеря я работал со своей командой. Я тренировался, был готов к этому поединку. Я знаю, что победил, потому что хорошо провел бой", — сказал Деревянченко.

Промоутер и экс-чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя с восторгом отреагировал на победу Мунгии над Деревянченко.

