«Заткнитесь, я ваш отец». Дети Александра Усика против его поединка с Тайсоном Фьюри 14 июля, 18:00 Александр Усик (Фото:Reuters/Paul Childs)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, как убедил своих детей, что ему нужно драться против Тайсона Фьюри.

По словам Усика, его дети не хотят, чтобы их отец боксировал против британца, однако Александр убедил их, что способен сам принять решение о бое.

«Мои дети говорили мне не драться с Тайсоном Фьюри, потому что он не стоит того, чтобы с ним драться. Я сказал: „Заткнитесь, я ваш отец и я принимаю решение“», — заявил Усик iFL TV.

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Напомним, что следующий бой Усика состоится против Даниэля Дюбуа в польском Вроцлаве 26 августа этого года.

Ранее сообщалось, что Усик собирается посетить бой Фьюри против Нганну и спрогнозировал победителя.