«Заткнитесь, я ваш отец». Дети Александра Усика против его поединка с Тайсоном Фьюри

14 июля, 18:00
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Александр Усик (Фото:Reuters/Paul Childs)

Александр Усик (Фото:Reuters/Paul Childs)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, как убедил своих детей, что ему нужно драться против Тайсона Фьюри.

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По словам Усика, его дети не хотят, чтобы их отец боксировал против британца, однако Александр убедил их, что способен сам принять решение о бое.

«Мои дети говорили мне не драться с Тайсоном Фьюри, потому что он не стоит того, чтобы с ним драться. Я сказал: „Заткнитесь, я ваш отец и я принимаю решение“», — заявил Усик iFL TV.

Видео дня

https://twitter.com/MichaelBensonn/status/1679563996649644032
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Напомним, что следующий бой Усика состоится против Даниэля Дюбуа в польском Вроцлаве 26 августа этого года.

Ранее сообщалось, что Усик собирается посетить бой Фьюри против Нганну и спрогнозировал победителя.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

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