Бывший-спарринг партнер Усика призвал Фьюри лишить пояса из-за боя со звездой UFC

1 августа, 21:05
Поделиться:
Тайсон Фьюри (Фото:REUTERS/Steve Marcus)

Тайсон Фьюри (Фото:REUTERS/Steve Marcus)

Британский супертяжеловес Дэвид Аллен возмутился тем, что Тайсон Фьюри не проводит защиту чемпионского титула UFC.

Экс-спарринг партнер украинского боксера Александра Усика считает, что «Цыганский король» зарабатывает деньги, не давая соперникам стать чемпионом.

Читайте также:
«Больше, чем за всю карьеру». Нганну рассказал о своем невероятном гонораре за бой с Фьюри

«Я понимаю, почему он так делает, но мне это не нравится. Пожалуй, Фьюри следует лишить титула, потому что он не защищал его после боя с Чисорой.

Видео дня

В следующий раз он будет снова боксировать только через 18 месяцев. Если Фьюри хочет устраивать эти выставочные бои, пусть устраивает. Я рад, что он заработает деньги. Но если ты не защищаешь титул, дай шанс другим боксерам, желающим сразиться. Фьюри мог бы отбоксировать с Арсланбеком Махмудовым или Филиппом Хрговичем.

В этой ситуации меня беспокоят слова команды Фьюри о том, что ему не с кем сразиться. Я могу назвать 30 боксеров, с которыми он мог отбоксировать. Я могу озвучить 60−70 имен, с которыми я предпочел бы посмотреть его вместо Нганну. Единственное сражение, которое сейчас имеет значение, — это поединок Фьюри — Усик", — приводит слова Аллена Seconds Out.

Читайте также:
«Безумие». Экс-соперник Усика раскритиковал звезду UFC за решение подраться с Фьюри

Напомним, выставочный поединок Фьюри с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Отметим, Тайсон получил специальное разрешение на бой со звездой UFC.

Ранее сообщалось, что легендарный боксер назвал лучшего бойца супертяжелого веса.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Тайсон Фьюри

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X