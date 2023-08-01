Бывший-спарринг партнер Усика призвал Фьюри лишить пояса из-за боя со звездой UFC 1 августа, 21:05 Тайсон Фьюри (Фото:REUTERS/Steve Marcus)

Британский супертяжеловес Дэвид Аллен возмутился тем, что Тайсон Фьюри не проводит защиту чемпионского титула UFC.

Экс-спарринг партнер украинского боксера Александра Усика считает, что «Цыганский король» зарабатывает деньги, не давая соперникам стать чемпионом.

«Я понимаю, почему он так делает, но мне это не нравится. Пожалуй, Фьюри следует лишить титула, потому что он не защищал его после боя с Чисорой.

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В следующий раз он будет снова боксировать только через 18 месяцев. Если Фьюри хочет устраивать эти выставочные бои, пусть устраивает. Я рад, что он заработает деньги. Но если ты не защищаешь титул, дай шанс другим боксерам, желающим сразиться. Фьюри мог бы отбоксировать с Арсланбеком Махмудовым или Филиппом Хрговичем.

В этой ситуации меня беспокоят слова команды Фьюри о том, что ему не с кем сразиться. Я могу назвать 30 боксеров, с которыми он мог отбоксировать. Я могу озвучить 60−70 имен, с которыми я предпочел бы посмотреть его вместо Нганну. Единственное сражение, которое сейчас имеет значение, — это поединок Фьюри — Усик", — приводит слова Аллена Seconds Out.

Напомним, выставочный поединок Фьюри с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Отметим, Тайсон получил специальное разрешение на бой со звездой UFC.

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