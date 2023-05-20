За все нужно платить: Хейни получит наказание за нападение на Ломаченко

20 мая, 21:05
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Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:Top Rank)

Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:Top Rank)

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни толкнул Василия Ломаченко на взвешивании, не подумав о последствиях.

Как сообщает ESPN, Атлетическая комиссия штата Невада намерена подать жалобу на поступок американца в прокуратуру для проведения дисциплинарного слушания на следующем заседании.

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Ожидается, что Хейни будет оштрафован за свою выходку.

Отмечается, что комиссия также назначила второе медицинское освидетельствование для Ломаченко, чтобы убедиться, что он не получил травму.

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Напомним, бой Василий Ломаченко — Девин Хейни состоится 20 мая в Лас-Вегасе (США). На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.

Ранее сообщалось, что украинец пообещал уничтожить американца после его грязного поступка.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Девин Хейни

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