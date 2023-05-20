За все нужно платить: Хейни получит наказание за нападение на Ломаченко 20 мая, 21:05 Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:Top Rank)

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни толкнул Василия Ломаченко на взвешивании, не подумав о последствиях.

Как сообщает ESPN, Атлетическая комиссия штата Невада намерена подать жалобу на поступок американца в прокуратуру для проведения дисциплинарного слушания на следующем заседании.

Видео дня





Ожидается, что Хейни будет оштрафован за свою выходку.

Отмечается, что комиссия также назначила второе медицинское освидетельствование для Ломаченко, чтобы убедиться, что он не получил травму.

Напомним, бой Василий Ломаченко — Девин Хейни состоится 20 мая в Лас-Вегасе (США). На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.

Ранее сообщалось, что украинец пообещал уничтожить американца после его грязного поступка.