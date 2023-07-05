Девин Хейни заявил, что пожертвует Украине часть своего гонорара за бой с Ломаченко

5 июля, 10:23
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Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:ESPN Ringside)

Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:ESPN Ringside)

Абсолютный чемпион в легком весе Девин Хейни пообещал передать часть средств, на которые его должны были оштрафовать из-за толчка украинца на битве взглядов, в поддержку Украины.

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Об этом боксер сообщил в своем Twitter-аккаунте. Однако через некоторое время сообщение исчезло со страницы Хейни.

«Спасибо Комиссии Невады за то, что вернули большую часть моих 400 тысяч. Часть из них я пожертвую Украине», — написал Хейни.

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Напоминаем, что американец победил Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона в легком весе единогласным решением судов (116:112, 115:113, 115:113).

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Отметим, что Хейни должны были оштрафовать на 400 тысяч долларов за то, что он толкнул Василия Ломаченко на битве взглядов перед поединком. Однако сумма наказания уменьшилась до 25 тысяч.

Ранее сообщалось, что Хейни вызвал на бой непобедимого боксера, который сидит в тюрьме.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Девин Хейни

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