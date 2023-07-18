Боксерская организация назначила потенциальных соперников для обидчика Ломаченко

18 июля, 09:33
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Девин Хейни (Фото:Девин Хейни via Instagram)

Девин Хейни (Фото:Девин Хейни via Instagram)

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни, у которого недавно возникли проблемы с законом, узнал возможных соперников.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что Хейни должен подраться против Реджиса Прогрейса или Шакура Стивенсона, сообщает Broadway Joel.

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«Пятница, 21 июля — последний срок для Дэвина Хейни. Он должен решить, будет ли драться против Прогрейса или останется в легком весе.

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В легком дивизионе нет добровольной защиты Дэвина. Шакур Стивенсон — обязательный претендент в легком весе", — сказал Сулейман.

В мае Девин Хейни по очкам победил украинца Василия Ломаченко.

Ранее Хейни заявлял, что не против провести реванш с Ломаченко.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Девин Хейни

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