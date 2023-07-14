Боксера Хейни арестовали по подозрению в незаконном владении оружием 14 июля, 10:00 Девин Хейни вышел под залог (Фото:Девин Хейни via Instagram)

Американского боксера Девина Хейни, который победил украинца Василия Ломаченко, арестовали в Голливуде по обвинению в незаконном владении огнестрельным оружием.

Об этом сообщает TMZ Sports.

Хейни в полночь возвращался из одного из ресторанов Лос-Анджелеса и был остановлен полицией из-за опасного вождения.

При этом за рулем был не боксер, а другой мужчина. При обыске правоохранители обнаружили под сиденьем водителя полуавтоматический пистолет.

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Поскольку автомобиль был зарегистрирован на Хейни, его арестовали за скрытое хранение оружия.

Сообщается, что его освободили утром в четверг под залог в 35 тысяч долларов. В следующем месяце он должен появиться в суде по этому поводу.



Ранее Девин Хейни заявлял, что не против провести реванш с Василием Ломаченко.

