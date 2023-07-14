Боксера Хейни арестовали по подозрению в незаконном владении оружием
Девин Хейни вышел под залог (Фото:Девин Хейни via Instagram)
Американского боксера Девина Хейни, который победил украинца Василия Ломаченко, арестовали в Голливуде по обвинению в незаконном владении огнестрельным оружием.
Об этом сообщает TMZ Sports.
Хейни в полночь возвращался из одного из ресторанов Лос-Анджелеса и был остановлен полицией из-за опасного вождения.
При этом за рулем был не боксер, а другой мужчина. При обыске правоохранители обнаружили под сиденьем водителя полуавтоматический пистолет.
Поскольку автомобиль был зарегистрирован на Хейни, его арестовали за скрытое хранение оружия.
Сообщается, что его освободили утром в четверг под залог в 35 тысяч долларов. В следующем месяце он должен появиться в суде по этому поводу.
Ранее Девин Хейни заявлял, что не против провести реванш с Василием Ломаченко.