«Заслуживает этого поединка». Британский тренер назвал следующего соперника для Усика

По словам тренера, сейчас лучшим кандидатом на бой с Усиком является Джозеф Паркер, который 25 октября подерется с Фабио Уордли, сообщает Boxing Social.

«Я на самом деле не хочу, чтобы Усик продолжал карьеру, но если смотреть реально, именно Паркер сейчас заслуживает этого поединка. Если же Уордли победит — тогда, возможно, шанс получит и он», — отметил Колдвелл.

Тренер также назвал других претендентов на бой с украинцем.

«Есть и другие боксеры, которые заслуживают возможности, например, Кабаел. Он тоже заслуживает своего шанса. Но в конце концов все сводится к тому, что имеет финансовый смысл. Усик на том этапе карьеры, когда ему нет смысла принимать очень рискованные бои за небольшие деньги.

Если бы я был на его месте сейчас — почему бы не принять вызов от молодого Мозеса? Почему бы и нет? То, что люди говорят для медиа или публики, может отличаться от того, что они на самом деле думают и чувствуют. Когда ты близок к завершению карьеры, все воспринимается иначе", — отметил Колдвелл.

Ранее Сергей Лапин, директор команды Усика, заявил, что следующий соперник украинца определится в поединке Джозеф Паркер — Фабио Уордли.