«Это большой позор». Промоутер отреагировал на скандал с допингом у известного боксера 8 августа, 13:01 Диллиан Уайт отрицает, что употреблял допинг (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал проваленный допинг-тест Диллиана Уайта, из-за чего сорвался его бой с Энтони Джошуа.

По словам Уоррена, Уайт еще имеет шанс на реабилитацию, но если его вина будет доказана, то это может поставить крест на его карьере, сообщает talkSPORT.

«Это большой позор и лучший способ избавиться от него, провести слушания по этому делу как можно быстрее. Если то, что говорит Уайт, окажется правдой, он будет реабилитирован. Если нет, это его конец. Он будет дисквалифицирован на долгое время.

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Главная проблема заключается в том, что такие дела решаются очень долго. Это всегда затягивается. В конце концов, это тянет спорт вниз.

Итак, я думаю, что Британский боксерский совет по контролю должен стоять на своем и как можно быстрее объявить слушания", — сказал Уоррен.

После проваленного допинг-теста Уайт заявил, что никогда не принимал допинг.

Вместо Диллиана Уайта поединок с Энтони Джошуа проведет финский боксер Роберт Хелениус.

