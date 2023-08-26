Первое поражение в карьере. Украинец Митрофанов проиграл во втором раунде, побывав в четырех нокдаунах — видео 26 августа, 22:09 Дмитрий Митрофанов и Хамза Шираз (Фото:K2 Promotions Ukraine)

Чемпион WBO Oriental в первом среднем весе Дмитрий Митрофанов (13−1−1, 6 КО) проиграл Хамзе Ширазу (18−0, 2 КО) на вечере бокса во Вроцлаве (Польша).

Украинский боксер трижды побывал в нокдауне в первом раунде.

Во втором раунде Шираз отправил Митрофанова в очередной нокдаун, после которого рефери остановил бой.

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На кону поединка стоял титул WBC Silver в среднем весе, которым владеет Шираз.



Отметим, что Митрофанов впервые проиграл в профессиональной карьере.



Ранее сообщалось, что украинский боксер Федор Черкашин впервые проиграл в профессиональной карьере.

Напомним, украинец Даниэль Лапин завоевал титул IBO Continental.