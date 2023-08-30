«Кличко уничтожил бы его». Тренер Дюбуа продолжает унижать Александра Усика 30 августа, 11:02 Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Наставник братанца Дон Чарльз похоронил шансы украинского чемпиона против Тайсона Фьюри и лучших супертяжеловесов мира.

По словам специалиста, Фьюри с легкостью побьет Усика благодаря своим габаритам и навыкам. Чарльз также отметил, что в бою против Дюбуа чемпион стоял и очень мало двигался, что сыграет на руку Тайсону.

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«Их нельзя сравнивать. Виталий жестко разбил бы Усика, если бы они подрались. Александр не смог бы соревноваться с этими супертяжеловесами.

Леннокс Льюис, братья Кличко. Тайсон Фьюри сыграл бы с ним. Габариты, навыки, неудобство — у Фьюри есть преимущество над Усиком.

То, что делает Усик, не сработает против Фьюри. В бою с Дюбуа он больше стоял, не двигался", — сказал Чарльз, передает Boxing News.

Напомним, что Александр Усик победил Дюбуа в девятом раунде техническим нокаутом.

Команда Дюбуа не согласилась с результатом поединка и собиралась подать апелляцию.

Ранее Дон Чарльз сравнил украинского чемпиона с торговцем наркотиками.