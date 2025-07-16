«Обещал закончить войну за 24 часа». Олимпийский чемпион назвал Трампа лжецом

14 июля глава Белого дома заявил, что готов наложить на РФ 100-процентные вторичные пошлины, если в течение 50 дней не будет заключено соглашение об окончании войны в Украине.

Чешский бывший хоккеист призвал не верить Трампу.

«Он обещал [закончить войну] за 24 часа, а через 50 дней пройдёт уже 225 [его президентства]. Обещание не выполнено, а он до сих пор не извинился перед семьями тысяч погибших [с 21 января].

Его слову нельзя доверять, ведь жизни других для него не имеют значения, если он даже до сих пор не попросил прощения", — написал Гашек на своей странице в Твиттере.

Один из пользователей написал, что главное для Украины — получение американского оружия, а на действия и риторику Трампа можно не обращать внимания. Доминик Гашек отреагировал на это пост, назвав Дональда лжецом.

«Вы действительно ему верите? Не будьте наивным. Это лицо [Трамп] - лжец по всем признакам. Скорее всего, он ожидает личной выгоды и, возможно, начнет действовать соответственно через 50 дней», — написал Гашек.

Заметим, что Доминик Гашек с начала полномасштабного вторжения активно поддерживает Украину и призывает отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований, в частности заморозить контракты представителей РФ с клубами НХЛ. Он неоднократно бывал в Украине, в частности, в прошлом году посетил Одессу.

Доминик долгое время играл в Национальной хоккейной лиге. В составе сборной Чехии голкипер по прозвищу Доминатор выиграл золото Олимпийских игр-1998.

Ранее Гашек раскритиковал Макрона после его заявления о поддержке Украины.