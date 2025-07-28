На чемпионате Европы по боксу среди школьников в сербском Златиборе произошел громкий скандал. Тренер бойца из Азербайджана напал на рефери прямо на ринге, спровоцировав драку.

Об этом сообщает издание The Sun.

Инцидент произошел во время поединка в весовой категории до 75 кг между сербом Виктором Майсторовичем и азербайджанцем Юсифом Агхакисиевым.

Реклама

Тренер Агхакисиева вышел из себя после того, как его подопечному вынесли предупреждение за повторное нарушение правил. На видео видно, как он стремительно вбегает на ринг, толкает судью Стефана Чубалевского в спину, а затем хватает его за шею и начинает душить.

К драке мгновенно подключились члены команд и официальные лица — ситуация вышла из-под контроля.

В итоге и Агхакисиева, и его тренера дисквалифицировали. Европейская конфедерация бокса (EUBC) уже начала рассмотрение инцидента и может принять дополнительные санкции в отношении тренера.

Ранее мы писали, что умер выдающийся экс-чемпион мира, который пять лет боролся с тяжелой болезнью.