Начал его душить: тренер напал на рефери во время поединка чемпионата Европы по боксу — видео

28 июля, 18:50
Тренер азербайджанского боксера атаковал судью (Фото: Скриншот)

На чемпионате Европы по боксу среди школьников в сербском Златиборе произошел громкий скандал. Тренер бойца из Азербайджана напал на рефери прямо на ринге, спровоцировав драку.

Об этом сообщает издание The Sun.

Инцидент произошел во время поединка в весовой категории до 75 кг между сербом Виктором Майсторовичем и азербайджанцем Юсифом Агхакисиевым.

Тренер Агхакисиева вышел из себя после того, как его подопечному вынесли предупреждение за повторное нарушение правил. На видео видно, как он стремительно вбегает на ринг, толкает судью Стефана Чубалевского в спину, а затем хватает его за шею и начинает душить.

К драке мгновенно подключились члены команд и официальные лица — ситуация вышла из-под контроля.

В итоге и Агхакисиева, и его тренера дисквалифицировали. Европейская конфедерация бокса (EUBC) уже начала рассмотрение инцидента и может принять дополнительные санкции в отношении тренера.

Ранее мы писали, что умер выдающийся экс-чемпион мира, который пять лет боролся с тяжелой болезнью.

