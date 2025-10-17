«Это не конец света»: назван следующий соперник Дюбуа после двух поражений от Усика

17 октября, 13:23
Даниэль Дюбуа может стать обязательным соперником для Александра Усика (Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois)

Фрэнк Уоррен, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, сообщил, что британец хочет провести бой с Фрэнком Санчесом.

Представитель боксера рассказал, что Дюбуа должен вынести урок после двух поражений от Александра Усика.

«Мы сядем за стол переговоров, и это, очевидно, произойдет. Он вернется в новом году и примет участие в большом поединке.

Сейчас ему 28 лет, это детский возраст для супертяжеловеса. Посмотрите на его поражения. Я знаю о его бое с Джо Джойсом, который был спорным из-за травмы глаза, и Джо хорошо выступил. Два поражения от Усика — это не конец света, особенно для молодого боксера.

Надо учиться, и он должен прогрессировать. Он должен показать всем, на что он способен. Вот что он должен сделать. Мы знаем, что он умеет бить. Он всегда участвует в захватывающих боях".

Уоррен рассказал, чем Дюбуа превосходит других боксеров.

«Если подумать, то в его последних двух боях подряд на него смотрело больше людей, чем на любого другого бойца. Почти 190 000 человек смотрели его бои подряд (поединки на Уэмбли против Джошуа и Усика — прим.). Он никогда не участвует в скучных боях», — приводит слова Уоррена Sky Sports.

Напомним, что IBF уже санкционировала элиминатор в супертяжелом весе между Дюбуа и Санчесом. Победитель должен стать обязательным претендентом на титул, которым владеет Усик.

Ранее Александр анонсировал следующий бой и назвал боксера, с которым не будет драться.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Даниэль Дюбуа

