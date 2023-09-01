«Все решили две секунды». Промоутер назвал неожиданную причину поражения Дюбуа в чемпионском поединке против Усика 1 сентября, 19:41 Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Фрэнк Уоррен, представляющий интересы Даниэля Дюбуа, уверен, что британец побил бы чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, если бы рефери не остановил поединок.

По словам промоутера, Дюбуа вообще не пострадал в бою против украинца и мог продолжать боксировать после нокдауна в девятом раунде.

«У него возникли проблемы, но если бы он продолжил, то мог бы остановить своего соперника. Усик имел проблемы, в этом нет сомнений. Дюбуа еще мог драться и был в норме. В этом бою он вообще не пострадал.

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Если бы Даниэль поднялся на 2 секунды раньше, то рефери не остановил бы бой. Он мог продолжать. Он вошел в логово со львами, как когда-то сделал Тайсон.

В одном я уверен, что если нам удастся провести реванш, в чем я уверен, то Дюбуа знает, что нужно делать. Он понимает, что должен сжать зубы и выиграть эти титулы, не оставив шансов своему сопернику", — сказал Уоррен, передает BoxingScene.

Напомним, что Александр Усик мощным ударом нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде. В пятой трехминутке британец попал украинцу ниже пояса, однако его команда считает, что удар был легальными собиралась подавать апелляцию относительно результата боя.

Ранее Фрэнк Уоррен заявил, что Александр Усик не поднялся бы после «чистого» удара Дюбуа, если бы рефери начал отсчет.