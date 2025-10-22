«Может встретиться с победителем этого боя». Менеджер Дюбуа назвал потенциальных соперников британца после поражения от Усика

Сэм Джонс, менеджер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, рассказал о планах своего подопечного вернуться в ринг.

По словам Джонса, Дюбуа может встретиться с победителем предстоящего боя между Джозефом Паркером и Фабио Уордли, который состоится 25 октября, сообщает BoxNation.

«Дюбуа может встретиться с победителем этого боя. Он будет на поединке, как внимательный наблюдатель», — сказал менеджер.

Также Джонс высказался о возможном третьем бое между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Если Тайсон Фьюри возвращается, именно с ним Усик захочет драться. Это денежный бой для Александра, поэтому победитель окажется в отличной позиции в любом случае. Если Усик освободит свой пояс, вы получите потенциально следующего чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе — и бой между ним и Дюбуа будет грандиозным", — сказал Джонс.

Последний бой Даниэль провел в июле, когда во второй раз уступил Александру Усику.

Ранее Сергей Лапин, директор команды Усика, заявил, что следующий соперник украинца определится в поединке Джозеф Паркер — Фабио Уордли.

В то же время сообщалось, что Дюбуа хочет провести бой с Фрэнком Санчесом.