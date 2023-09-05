«Не может быть двух мнений»: экс-соперник Усика категорично ответил, был ли запрещенным удар Дюбуа в бою с украинцем 5 сентября, 21:15 Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Дерек Чисора высказался о победе Александра Усика над Даниэлем Дюбуа.

Опытный боксер заявил, что британец нанес запрещенный удар в пятом раунде поединка с украинцем.

Чисора отметил, что любой удар по шортам в боксе должен считаться как запрещенный.

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«Знаете что? Это был удар ниже пояса. Давайте говорить честно: это был удар ниже пояса. Не может быть двух мнений на этот счет.

Это удар ниже пояса, потому что правила бокса говорят, что ты должен бить в ту область, которую не прикрывают шорты. Вот и все. Ты бьешь по плоти, а не в тот участок, который закрывают шорты. Это удар ниже пояса", — сказал Чисора в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее сообщалось, что промоутер Дюбуа унизил британца за поражение Усику.

Напомним, команда британца подала апелляцию на результат поединка против украинца.