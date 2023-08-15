Остроумная характеристика. Дюбуа намерен избить Усика в титульном бою 15 августа, 20:50 Даниэль Дюбуа (Фото:instagram.com/dynamite_daniel_dubois)

Обладатель пояса WBA World в сверхтяжелом весе Даниэль Дюбуа (19−1, 18 КО) поделился ожиданиями от боя с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20−0, 13 КО).

Британский боксер признался, что ему нравится, что на него нет давления.

«Я люблю это. Быть андердогом действительно хорошо. И здесь нет давления. Ты просто будешь там, чтобы победить, чтобы реально испортить сценарий».

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Дюбуа кратко охарактеризовал украинского чемпиона, назвав свою цель.

«Он человек с двумя руками и двумя ногами. Великолепный чемпион. А я сделаю все, что нужно, чтобы избить этого парня. Вот ради чего я здесь», — сказал Дюбуа в интервью Seconds Out.

Напомним, бой Усика и Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что британец пообещал удивить украинца.