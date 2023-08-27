«Меня лишили победы!» Команда Дюбуа подает протест на результат боя с Усиком 27 августа, 02:33 Дюбуа хочет реванш (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Александр Усик защитил звание чемпиона мира в супертяжелом весе, однако у его соперника есть серьезные претензии к судейству.



В пятом раунде Дюбуа нанес опасный удар — и Усик рухнул на ринг. Чемпион показал, что удар пришелся, не по корпусу, а ниже пояса и взял время на восстановление сил. Иначе рефери обязан был засчитать Усику нокаут.

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После боя Даниэль Дюбуа назвал обманом результат поединка с Усиком.

«Я не думаю, что это был удар ниже пояса! Меня обманули и лишили победы!» — заявил Дюбуа.

Промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен уже заявил, что они будут подавать протест.

Глава Queensberry Promotions считает, что на результат поединка повлияла остановка в пятом раунде, связанная с возможным ударом ниже пояса. Усик взял пятиминутный тайм-аут, чтобы восстановиться.

Уоррен уверен, что боксерские организации должны назначить реванш.

Кстати, многие болельщики поддерживают Дюбуа и считают, что Усик симулировал травму.