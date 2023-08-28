Показал доказательство. Дюбуа сделал заявление о своем ударе ниже пояса в бою с Усиком — фото

28 августа, 16:09
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Даниэль Дюбуа (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Даниэль Дюбуа (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Бывший «регулярный» чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа оценил свое поражение в бою с Александром Усиком.

Британец опубликовал пост в Instagram, в котором показал легитимность своего удара в пятом раунде.

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«Я уважаю этого парня. Великий чемпион, который дал мне тяжелый бой и у которого я буду учиться. Но прошлой ночью единственным, кто получил удар по яйцам, был я, когда мою руку не подняли после того, как я донес этот удар», — написал Дюбуа.

Видео дня

Отметим, что рефери боя посчитал, что Дюбуа пробил ниже пояса и дал Усику время восстановиться. В итоге украинский боксер победил техническим нокаутом в девятом раунде.

Напомним, команда Дюбуа будет подавать апелляцию на результат поединка.

Отметим, на NV Спорт доступно видео лучших моментов боя.

Ранее сообщалось, бывший соперник Усика жестко наехал на Дюбуа после поражения от украинца.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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