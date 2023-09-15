«Небрежное поведение с его стороны». Промоутер нагло обвинил рефери в поражении Дюбуа от Усика 15 сентября, 13:26 Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Промоутер Фрэнк Уоррен считает, что в поражении Даниэля Дюбуа в чемпионском поединке против Александра Усика виноват рефери.

По словам Уоррена, удар британца в пятом раунде был легальным, однако из-за небрежного поведения со стороны судьи Дюбуа не выиграл этот бой.

«Даниэлю стоило сильнее сжать зубы и выиграть этот бой. Я думаю, что он полностью потерял импульс.

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Я не знаю, что он сделал после этого, поэтому в будущих поединках ему всем нужно многое доказать. Я это понимаю, но он выиграл бой, это был легальный удар. Процесс рассмотрения апелляции продолжается, и мы доведем его до конца.

Я думаю, что это было небрежное поведение со стороны рефери. Он подвел как официальное лицо, которое должно судить бой по правилам WBA. Он этого не сделал", — сказал Уоррен, передает iFL TV.

Напомним, что Александр Усик мощным ударом нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде. В пятой трехминутке британец попал украинцу ниже пояса, однако его команда считает, что удар был легальным и подала апелляцию.

Ранее был обнародован текст апелляции на результат поединка Усик — Дюбуа.