«Он подчинился Усику». Американский топ-тренер назвал Дюбуа беспомощным после поражения от украинского чемпиона 3 сентября, 10:55 Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Американский тренер Тедди Атлас прокомментировал победу чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика над Даниэлем Дюбуа.

По словам Атласа, британец имеет навыки хорошего боксера, однако ему не хватает решительности, чтобы побеждать таких соперников, как Усик.

«Дюбуа сдался, он подчинился сопернику. Произошло то же самое, что и во время другого боя, в котором он потерпел поражение — против Джо Джойса. Он должен был побеждать в том поединке. Он хороший боксер, у него хорошие навыки, хорошая техника, но ему не хватает решимости, он не является ментально устойчивым.

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Он выигрывал бой против Джойса, но давление Джо сломало его, и в конце концов Даниэль уступил. Иногда такое случается. Есть причина, по которой некоторые ребята, даже с большим талантом, не достигают желаемого", — сказал Атлас, передает THE FIGHT with Teddy Atlas.

Напомним, что Александр Усик мощным ударом нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде. В пятой трехминутке британец попал украинцу ниже пояса, однако его команда считает, что удар был легальным и собиралась подавать апелляцию относительно результата боя.

Ранее Тедди Атлас заявил, что готов поставить ставку на то, что Усик поднялся бы после удара Дюбуа, если бы рефери начал считать до десяти.