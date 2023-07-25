«У него потрясающий джеб». Промоутер сделал неутешительный для Усика прогноз в бою с Дюбуа

25 июля, 14:36
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Бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа (Фото:Рейтер/Пол Чайлдс)

Бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа (Фото:Рейтер/Пол Чайлдс)

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера Даниэля Дюбуа, считает, что его подопечный способен побить украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

Среди козырей Дюбуа Уоррен назвал мощный удар, габариты и молодой возраст, сообщает Boxing Social.

«Дюбуа — большой парень, он может ударить, у него потрясающий джеб, он немного умеет боксировать. Он имеет удар, он достаточно молод», — сказал Уоррен.

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Промоутер добавил, что до этого в Усик победил соперников, которые были не в лучшей форме.

«Я считаю, что в этом бою главное — как Усик справится с молодым и свежим супертяжеловесом, ведь пока он дрался с Чаззом Уизерспуном и Дереком Чисорой. И Усик дрался с Джошуа, который однозначно был уже не тем, что перед их двумя боями», — подытожил Уоррен.

Бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее украинский боксер Иван Редкач заявил, что Дюбуа может отправить Усика в нокаут.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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