«Мы неделями работали»: Дюбуа заявил, что у него украли победу над Усиком

29 августа, 17:05
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Даниэль Дюбуа и Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Даниэль Дюбуа и Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Бывший регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа высказался о поединке с Александром Усиком.

Британец не сомневается, что обладатель титулов WBA, WBO и IBF не смог бы подняться после его удара, если бы в пятом раунде рефери открыл ему счет.

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«Нет, Усик бы не поднялся. Мы неделями работали над этим ударом в лагере. Джеб, уклон, а затем удар в корпус.

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Мы идеально его исполнили, и я чувствую, что это был мой момент, который у меня украли, забрали из моих рук", — приводит слова Дюбуа talksport.

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Напомним, Усик победил Дюбуа в девятом раунде техническим нокаутом. Вашему вниманию видео лучших моментов боя.

Ранее сообщалось, что Ломаченко отреагировал на победу украинца.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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