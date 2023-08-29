«Мы неделями работали»: Дюбуа заявил, что у него украли победу над Усиком 29 августа, 17:05 Даниэль Дюбуа и Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Бывший регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа высказался о поединке с Александром Усиком.

Британец не сомневается, что обладатель титулов WBA, WBO и IBF не смог бы подняться после его удара, если бы в пятом раунде рефери открыл ему счет.

«Нет, Усик бы не поднялся. Мы неделями работали над этим ударом в лагере. Джеб, уклон, а затем удар в корпус.

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Мы идеально его исполнили, и я чувствую, что это был мой момент, который у меня украли, забрали из моих рук", — приводит слова Дюбуа talksport.

Напомним, Усик победил Дюбуа в девятом раунде техническим нокаутом. Вашему вниманию видео лучших моментов боя.

Ранее сообщалось, что Ломаченко отреагировал на победу украинца.