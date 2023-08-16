«Я супертяжеловес, а он крузер»: следующий соперник Усика унизил украинца 16 августа, 16:43 Бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа (Фото:Reuters/Paul Childs)

Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа высказался по поводу обладателя титулов в дивизионе Александра Усика.

Дюбуа заявил, что ему нравится быть андердогом в поединке с украинским чемпионом.

Более того, британец считает, что Усик не является супертяжеловесом.

«Классно быть андердогом. Хотя есть давление, но я не слишком учитываю это. Как андердог, ты ничего такого не чувствуешь. Просто выходишь и разрушаешь соперника, навязываешь ему бой. Он крузер, а я супертяжеловес, и мне необходимо это показать, быть агрессором в ринге. Мне 25 лет. Это мое время.

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Я полностью настроен на победу. Я иду побеждать. Сейчас я во всеоружии, в боевом режиме. Будет еще несколько дней тренировок. Я устал, но должен пройти через это. Я отдохну, когда услышу финальный гонг. Когда становишься чемпионом, можешь отдыхать хоть весь остаток жизни", — сказал Дюбуа в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, бой Усика и Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что британец пообещал удивить украинца.