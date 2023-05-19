«У него вообще не будет шансов»: Звездный тренер сделал острый прогноз на бой Ломаченко — Хейни 19 мая, 16:29 Девин Хейни — Василий Ломаченко (Фото:Top Rank)

Американский тренер Джефф Мейвезер поделился мнением о титульном поединке Василия Ломаченко (17−2, 11 КО) и Девина Хэйни (29−0, 15 KO).

Специалист считает, что американский боксер одержит победу благодаря своим габаритам.

«Считаю, Хэйни выиграет бой. Он очень хитрый, знает, как держать нужную дистанцию, и гораздо крупнее. Думаю, размер станет решающим фактором. Этот бой будет своего рода шахматным матчем. Габариты Дэвина намного больше, это будет иметь огромное значение в этом бою».

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Джефф Мейвезер призвал украинского спортсмена рисковать, чтобы победить.

«Надеюсь, Ломаченко будет рисковать, потому что иначе какие у него шансы? Если он не будет рисковать, то у него вообще нет шансов. Он не должен отдавать раунды, как делал это в бою с Теофимо Лопесом. Он отдал шесть раундов, прежде чем что-то сделать.

Рискуй, чтобы победить. Не нужно просто безопасно играть. Ради победы Ломаченко придется поставить себя в неудобное положение. Если он этого не сделает, то, думаю, Девин легко победит", — сказал Джефф Мейвезер в интервью Fighthype.

Напомним, бой Василий Ломаченко — Девин Хэйни состоится 20 мая в Лас-Вегасе (США).

Ранее сообщалось, что украинец пришел на пресс-конференцию перед боем с Хейни в футболке с религиозным посланием.