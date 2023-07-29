Джермаллу Чарло получил жесткую пощечину от бывшего чемпиона мира на церемонии взвешивания Спенс — Кроуфорд — видео 29 июля, 15:26 Плант дает пощечину Чарло (Фото:Скриншот)

В субботу, 29 июля, непобежденные боксеры Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс провели церемонию взвешивания перед боем.

За кулисами церемонии в Лас-Вегасе между Плантом и Чарло возник конфликт, в результате которого Калебон, который был чемпионом мира во втором среднем весе, дал пощечину обладателю титула WBC в среднем весе.

Видео дня

Caleb Plant lands a punch on Jermall Charlo during a backstage dispute at the Errol Spence vs Terence Crawford weigh-in event‼️😱 pic.twitter.com/q0Tb2hAP4u — NoSmokeSport (@NoSmokeSport) July 28, 2023

Также возле арены, где проходило взвешивание, произошла драка между женщинами.

Недавно Кроуфорд и Спенс провели напряженную битву взглядов, в которой победил обладатель титула WBO.

Ранее известный промоутер назвал фаворита боя Кроуфорд — Спенс.