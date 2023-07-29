Джермаллу Чарло получил жесткую пощечину от бывшего чемпиона мира на церемонии взвешивания Спенс — Кроуфорд — видео
Плант дает пощечину Чарло (Фото:Скриншот)
В субботу, 29 июля, непобежденные боксеры Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс провели церемонию взвешивания перед боем.
За кулисами церемонии в Лас-Вегасе между Плантом и Чарло возник конфликт, в результате которого Калебон, который был чемпионом мира во втором среднем весе, дал пощечину обладателю титула WBC в среднем весе.
Также возле арены, где проходило взвешивание, произошла драка между женщинами.
Недавно Кроуфорд и Спенс провели напряженную битву взглядов, в которой победил обладатель титула WBO.
Ранее известный промоутер назвал фаворита боя Кроуфорд — Спенс.