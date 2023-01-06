Странное поведение. Звездный боксер чуть не подрался со своим соперником на дуэли взглядов — видео
Бой состоится в ночь на 8 января (Фото:Amanda Westcott/SHOWTIME)
Чемпион мира по версии WBA в легком весе американец Джервонта Дэвис, являющийся потенциальным соперником украинца Василия Ломаченко, устроил провокацию перед поединком с чемпионом WBA во втором полулегком весе доминиканцем Эктором Луисом Гарсией.
Перед сражением прошла традиционная дуэль взглядов, которая запомнилась странным поведением Дэвиса.
Американец вышел на сцену в куртке и зимней шапке и принялся махать руками, словно он уже в ринге, а затем толкнул доминиканца.
Гарсия стал в стойку и оттолкнул Дэвиса, после чего тот повернулся к публике и стал улыбаться.
Бой между Дэвисом и Гарсией состоится в ночь на 8 января.
Ранне сообщалось, что Джервонта Дэвис был арестован во Флориде с подозрением в нанесении телесных повреждений женщине, но позже боксер был отпущен под залог.