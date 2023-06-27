«Играет в футбол и баскетбол с заключенными». Тренер звездного американского чемпиона мира заверил, что Джервонте комфортно за решеткой

27 июня, 09:57
Поделиться:
Джервонта Дэвис (Фото:Instagram)

Джервонта Дэвис (Фото:Instagram)

Чемпион мира по версии WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис проводит остатки своего домашнего ареста в тюрьме.

Читайте также:
«Отец забрал его с ринга». Непобежденный Джервонта Дэвис рассказал, как избил Девина Хейни

Тренер боксера Кенни Элис рассказал youtube-каналу Hardcoreboxingnews, что Дэвис не унывает и развлекается за решеткой. Также сказал, что чемпиона хотели перевести в другое место, но тот отказался, чтобы отбыть срок вместе со всеми.

Видео дня

«У него все в порядке. Играет в баскетбол и футбол с другими заключенными. Они его любят. Юристы хотели перевести Джервонту в другое место, ведь он знаменитость. Но «Танк» сказал: «Нет. Отсижу свой срок вместе со всеми»,— рассказал Кенни Элис.

Напомним, что в ноябре 2020 года Джервонта проехал на красный свет светофора, в результате чего пострадали четыре человека. Боксер помог беременной женщине вылезти из авто, впрочем впоследствии покинул место аварии.

В феврале этого года Дэвис признал свою вину. В мае боксера приговорили к 90 дням домашнего ареста и 200 часам общественных работ.

Однако недавно Джервонта нарушил условия домашнего ареста и был отправлен в тюрьму до конца его срока.

Читайте также:
«Джервонта нокаутирует их обоих». Бывший чемпион мира поставил на то, что американец с легкостью побьет Ломаченко и Хейни

В своем последнем поединке Джервонта победил Райана Гарсию в седьмом раунде.

Ранее обидчик Ломаченко заявил, что Дэвис не является боксером, но люди этого не понимают.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X