«Играет в футбол и баскетбол с заключенными». Тренер звездного американского чемпиона мира заверил, что Джервонте комфортно за решеткой 27 июня, 09:57 Джервонта Дэвис (Фото:Instagram)

Чемпион мира по версии WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис проводит остатки своего домашнего ареста в тюрьме.

Тренер боксера Кенни Элис рассказал youtube-каналу Hardcoreboxingnews, что Дэвис не унывает и развлекается за решеткой. Также сказал, что чемпиона хотели перевести в другое место, но тот отказался, чтобы отбыть срок вместе со всеми.

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«У него все в порядке. Играет в баскетбол и футбол с другими заключенными. Они его любят. Юристы хотели перевести Джервонту в другое место, ведь он знаменитость. Но «Танк» сказал: «Нет. Отсижу свой срок вместе со всеми»,— рассказал Кенни Элис.

Напомним, что в ноябре 2020 года Джервонта проехал на красный свет светофора, в результате чего пострадали четыре человека. Боксер помог беременной женщине вылезти из авто, впрочем впоследствии покинул место аварии.

В феврале этого года Дэвис признал свою вину. В мае боксера приговорили к 90 дням домашнего ареста и 200 часам общественных работ.

Однако недавно Джервонта нарушил условия домашнего ареста и был отправлен в тюрьму до конца его срока.

В своем последнем поединке Джервонта победил Райана Гарсию в седьмом раунде.

Ранее обидчик Ломаченко заявил, что Дэвис не является боксером, но люди этого не понимают.