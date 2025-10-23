Легендарный британец считает, что самым сложным соперником для украинца сейчас стал бы обладатель титула IBF в первом тяжелом дивизионе Джей Опетая.

«Опетая может стать четвертым бойцом, который был чемпионом мира в первом тяжелом и супертяжелом весе. Я считаю, что он способен сделать это. Я не думал, что после Усика будет еще один такой боец, но я наблюдаю за Опетаей и считаю, что он доставит проблемы любому сопернику.

Джей дал бы Усику более сложный бой, чем кто-либо другой. Я думаю, что он тоже это понимает. Конечно, я бы победил Опетаю, но мне бы пришлось показать свое лучшее выступление. Я действительно его уважаю", — сказал Хэй для Seconds Out.

Отметим, что в 2011 году Владимир Кличко победил Хэя единогласным решением судей и стал чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO и The Ring в тяжелом весе.

Напомним, Усик в последний раз боксировал в июле этого года. Тогда он нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Ранее Хэй назвал следующего соперника Усика.