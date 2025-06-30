Джеб Кличко и работа ног Ломаченко: Джейк Пол составил идеального боксера — видео

30 июня, 10:33
Джейк Пол провел поединок на выходных (Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Американский боксер и блогер Джейк Пол (12−1, 7 КО) принял участие в челлендже.

Пол составил своего лучшего бойца, подбирая спортсменов под разные компоненты.

Американец в список включил двух украинских боксеров — Владимира Кличко, отметив его джеб, и Василия Ломаченко, оценив его работу ног.

В других характеристиках Джейк выделил Флойда Мейвезера (защита и боксерский IQ), Леннокса Льюиса (челюсть). Что касается личности в боксе, то Пол выбрал себя.

@dailymailsport BUILD A FIGHTER with Jake Paul 👀🥊 Live only on DAZN, Jake Paul vs. Chávez Jr, Saturday June 28 Buy now! #jakepaul #jakepaulboxing #paul #floydmayweather #lomachenko #lennoxlewis #boxing ♬ original sound - Daily Mail Sport
Напомним, что на прошедших выходных Джейк Пол уверенно победил экс-чемпиона мира и бросил вызов пяти боксерам.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Владимир Кличко Василий Ломаченко Джейк Пол

