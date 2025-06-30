Джеб Кличко и работа ног Ломаченко: Джейк Пол составил идеального боксера — видео
Джейк Пол провел поединок на выходных (Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images)
Американский боксер и блогер Джейк Пол (12−1, 7 КО) принял участие в челлендже.
Пол составил своего лучшего бойца, подбирая спортсменов под разные компоненты.
Американец в список включил двух украинских боксеров — Владимира Кличко, отметив его джеб, и Василия Ломаченко, оценив его работу ног.
В других характеристиках Джейк выделил Флойда Мейвезера (защита и боксерский IQ), Леннокса Льюиса (челюсть). Что касается личности в боксе, то Пол выбрал себя.
Напомним, что на прошедших выходных Джейк Пол уверенно победил экс-чемпиона мира и бросил вызов пяти боксерам.