Американский боксер и блогер Джейк Пол (12−1, 7 КО) одержал победу над экс-чемпионом мира по версии WBC в среднем весе Хулио Сезаром Чавесом-младшим (54−7−1, 34 КО) во время вечера бокса в Калифорнии.

Пол контролировал ход боя с помощью джебов и активности. По данным CompuBox, блогер нанес 140 точных ударов из 482 (29%), тогда как Чавес — лишь 61 из 154 (39,6%). Особенно впечатляет статистика джебов: 65 у Пола против лишь 8 у мексиканца.

Чавес активизировался только в последних раундах, однако было уже поздно.

Поединок продолжался все 10 раундов. Пол победил единогласным решением судей — 99:91, 98:92 и 97:93.

«Это было безупречное выступление. Думаю, в меня попали только раз десять. Он просто выживал. Я боксирую уже с теми, кто дрался против Канело, и унижаю их», — заявил Пол после поединка.

Блогер добавил, что хочет драться с сильнейшими. Он бросил вызов Хильберто Рамиресу, Баду Джеку, Энтони Джошуа, Джервонте Дэвису и Томми Фьюри.

Напомним, Джейк Пол в своем предыдущем поединке победил легендарного Майка Тайсона.

Ранее на бой с Джейком Полом намекнули в команде Александра Усика.