«100% это может произойти». Джейк Пол готовит сенсационный бой с Джошуа — переговоры уже начались

1 ноября, 16:33
Поделиться:
Джейк Пол (Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Джейк Пол (Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Американский боксер и блогер Джейк Пол (12−1, 7 КО) заявил, что его команда уже работает над организацией боя против бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа (28−4, 25 КО).

Читайте также:
«Должен защищать свой титул». Промоутер заявил, что начались переговоры о бое Усика с непобежденным боксером

По словам Пола, поединок может состояться уже в 2026 году, сообщает Sky Sports.

«На 100% это может произойти. Наши команды уже ведут переговоры и работают над тем, чтобы сделать это реальностью в следующем году.

Реклама

Было бы интересно встретиться с Энтони Джошуа после боя против Джервонты. Принять огромный риск и огромный вызов — войти в бой, где никто не считает, что я имею хотя бы малейший шанс на победу — это меня вдохновляет", — сказал Пол.

Джейк Пол следующий бой проведет 14 ноября в Майами против Джервонты Дэвиса.

В июне Джейк Пол победил экс-чемпиона мира Хулио Сезара Чавеса-младшего.

Перед этим он одолел легендарного Майка Тайсона.

Ранее на бой с Джейком Полом намекнули в команде Александра Усика, а промоутер блогера заявил, что бой с украинцем может состояться в 2026 году.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Джейк Пол Энтони Джошуа Бокс

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies