Американский боксер и блогер Джейк Пол (12−1, 7 КО) заявил, что его команда уже работает над организацией боя против бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа (28−4, 25 КО).

По словам Пола, поединок может состояться уже в 2026 году, сообщает Sky Sports.

«На 100% это может произойти. Наши команды уже ведут переговоры и работают над тем, чтобы сделать это реальностью в следующем году.

Было бы интересно встретиться с Энтони Джошуа после боя против Джервонты. Принять огромный риск и огромный вызов — войти в бой, где никто не считает, что я имею хотя бы малейший шанс на победу — это меня вдохновляет", — сказал Пол.

Джейк Пол следующий бой проведет 14 ноября в Майами против Джервонты Дэвиса.

В июне Джейк Пол победил экс-чемпиона мира Хулио Сезара Чавеса-младшего.

Перед этим он одолел легендарного Майка Тайсона.

Ранее на бой с Джейком Полом намекнули в команде Александра Усика, а промоутер блогера заявил, что бой с украинцем может состояться в 2026 году.