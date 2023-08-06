Яркая победа. Известный блогер-боксер в шикарном поединке одолел звезду UFC — видео 6 августа, 08:50 Джейк Пол и Нейт Диас (Фото:Kevin Jairaj-USA TODAY Sports)

В рамках главного события вечера бокса от промоутерской компании Most Valuable Promotions в ринге встретились видеоблогер Джейк Пол и бывший боец UFC Нейт Диас.

С первого раунда любитель-спортсмен старался захватить инициативу, создавая проблемы сопернику. Диас, который знаменит своей стойкостью, позволял сопернику проводить атаки, но все они так и не нанесли урон Нейту.

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В дальнейшем представитель UFC старался показать свое мастерство, не забывая заигрывать с публикой. Джейк был более сосредоточен на боксе и это позволило ему достать соперника.

В пятом раунде Пол отправил в нокдаун Диаса, который легкомысленно выступал. Нейт поднялся и даже сам смог достать соперника до конца раунда, хоть тот и устоял.

Jake Paul drops Diaz in Round 5 🥊 #PaulDiaz pic.twitter.com/ArAuab7BVh — bjpenndotcom (@bjpenndotcom) August 6, 2023

В дальнейшем ход поединка проходил в одной манере — Пол бил более четче, а Нейт старался отвечать. Финальный раунд был за Полом, ведь Диас уже практически не боксировал — поворачивался спиной, заглядывал за канаты и даже попытался провести удушающий, когда сблизился с соперником.

NATE DIAZ GOES GILLY pic.twitter.com/qlPEZAgQwn — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) August 6, 2023

В результате боя победу единогласным решением судей добыл Джейк Пол (97−92, 98−91, 98−91.

Ранее сообщалось, что американский боец оформил самый быстрый нокаут в истории ММА.