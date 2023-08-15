«Пьяный дурак». Известный блогер-боксер раскритиковал Макгрегора за поведение после боя Джошуа — видео

15 августа, 11:03
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Макгрегор после боя напоил Джошуа пивом после боя (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Макгрегор после боя напоил Джошуа пивом после боя (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Американский блогер-боксер Джейк Пол считает, что боец MMA Конор Макгрегор проявил неуважение к Энтони Джошуа после его боя с Робертом Хелениусом.

Пол раскритиковал Макгрегора, опубликовав пост в Twitter.

Макгрегор посетил боксерский поединок в Лондоне, а после завершения боя решил прорекламировать собственный бренд пива, напоив им Джошуа прямо возле ринга.

Видео дня

https://twitter.com/barstoolsports/status/1690497747823038464
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«Попытка пьяного дурака заставить Эй Джея выпить его новомодное пиво — это высшая мера неуважения. Отличная победа, чемпион» — написал Пол.

https://twitter.com/jakepaul/status/1691121313400737796?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1691121313400737796%7Ctwgr%5E7dab3345cbea172f9d432a8d6df2e07520921050%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ffightnews.info%2Fdzheyk-pol-nazval-makgregora-pyanym-durakom-iz-za-povedeniya-posle-boya-dzhoshua

Сообщалось, что Энтони Джошуа победил Роберта Хелениуса нокаутом в седьмом раунде.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Энтони Джошуа Конор Макгрегор

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