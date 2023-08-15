«Пьяный дурак». Известный блогер-боксер раскритиковал Макгрегора за поведение после боя Джошуа — видео 15 августа, 11:03 Макгрегор после боя напоил Джошуа пивом после боя (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Американский блогер-боксер Джейк Пол считает, что боец MMA Конор Макгрегор проявил неуважение к Энтони Джошуа после его боя с Робертом Хелениусом.

Пол раскритиковал Макгрегора, опубликовав пост в Twitter.

Макгрегор посетил боксерский поединок в Лондоне, а после завершения боя решил прорекламировать собственный бренд пива, напоив им Джошуа прямо возле ринга.



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«Попытка пьяного дурака заставить Эй Джея выпить его новомодное пиво — это высшая мера неуважения. Отличная победа, чемпион» — написал Пол.

Сообщалось, что Энтони Джошуа победил Роберта Хелениуса нокаутом в седьмом раунде.