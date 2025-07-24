«Это было разочарование»: тренер рассказал, почему украинец Сиренко впервые в карьере проиграл

Джеймс Али Башир, тренер Владислава Сиренко (22−1, 19 КО), высказался о поражении своего подопечного в поединке против Соломона Дакреса (10−1, 3 КО).

Али Башир рассказал, что украинский боксер не смог хорошо подготовиться, ведь у него несколько раз менялся соперник.

«Что пошло не так? Несколько факторов. Мы готовились последние 6−7 месяцев, и за это время у нас было 4−5 соперников, которые снимались с поединка. Мы тренировались — бой срывался. Снова тренировались — снова срывался. И так несколько раз.

В итоге нам пришлось драться с Дакресом. Мы должны были готовиться к нему. Я думал, что Влад сможет справиться с этим, но, надо отдать должное тому, что Соломон провел очень умный бой. Он бил и отходил, пробил — отошел. И Влад просто не мог его догнать.

Его поставили против нас в последний момент. Мы готовились к одному стилю, а потом за 10 дней пришлось перестраиваться под другой. Честно говоря, я считал, что Сиренко повезло пройти эти раунды, потому что это было просто разочарование", — сказал тренер для Seconds Out.

В андеркарде боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа украинец проиграл Дакресу единогласным решением судей: 91:99, 92:98, 92:99.

